Фонд Ахметова передал 7,5 тысячи проднаборов для жителей Донецкой и Луганской областей

Сегодня Фонд передал 7,5 тысячи продуктовых наборов для жителей Донетчины и Луганщины. Из них – более 5,5 тысяч получат жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременного и Горного.

Еще 2 тысячи будут отправлены для жителей Краматорского района. Впоследствии под координацией Донецкой облгосадминистрации гуманитарная помощь будет распределена между населенными пунктами района, наиболее ее нуждающимися.

В состав наборов вошли продукты первой необходимости: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

– Мой Благотворительный Фонд помогает украинцам выжить – водой, продуктами, медикаментами, любой помощью, которую мы можем дать здесь и сейчас. А бизнесы SCM помогают армии и территориальной обороне. Помогают защищать наш суверенитет, свободу и независимость. Помогают победить, – сказал Ринат Ахметов.

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С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова уже передал для жителей Донецкой области – 23 тысячи продуктовых наборов, а для Луганской – более 11 тысяч. Кроме того, 5 тысяч наборов получили мариупольцы, которые были эвакуированы в Запорожье.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.