Фонд Ахметова направил в Запорожье помощь для эвакуированных мариупольцев

Фонд Рината Ахметова направил партию продуктовых наборов в Зеленый центр Метинвест Запорожья. Гуманитарную помощь получат мариупольцы, эвакуировавшиеся в Запорожье. В состав наборов входят продукты первой необходимости: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

– В это нелегкое время мы присоединились к помощи Фонда Рината Ахметова. Нам пришлось сменить профиль нашей работы и сконцентрироваться на помощи людям, оказавшимся в столь сложной ситуации. Мы помогаем переселенцам из разных областей и городов, в том числе эвакуированным мариупольцам, – рассказал Александр Балаба, руководитель филиала общественного союза Зеленый центр Метинвест Запорожья.

Видео дня

В общей сложности продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.