Firefly Aerospace анонсировала два коммерческих запуска в 2021-м

Компания Firefly Aerospace, ведущий разработчик экономических и надежных ракет-носителей и космических аппаратов, и Adaptive Launch Solutions (ALS), разработчик оборудования и авионики, объявили о подписании соглашения об услугах по запуску (LSA), которое включает четыре запуска ракеты Alpha начиная с 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Firefly Aerospace. По его словам, генерального директора ALS Фила Смита, малые ракеты обеспечивают владельцам небольших спутников доступ в космос по разумной цене, соответствующей их программам и бизнес-целям.

"Наше соглашение с Firefly Aerospace обеспечит гибкость и оперативность, необходимую государственным операторам и коммерческим владельцам. В соответствии с соглашением, ALS является поставщиком услуг по запуску ракет Alpha 2 и 3, которые запланированы на 2021 год. Эти две миссии позволят нашим клиентам одними из первых осуществить коммерческие запуски на ракете Firefly Alpha. Партнерство с ALS позволит Firefly воспользоваться десятилетиями опыта работы по интеграции оборудования, недавно использовалось в программе Манифестные системных интеграторов (LMSI) космических сил США (USSF). Команда программы LMSI предоставляет возможности и подходы к интеграции, которые позволяют правительству США обеспечивать доставку малых спутников в космос", – отметил он.

Как рассказал CEO Firefly Aerospace Томас Маркьюзик, Firefly очень рада видеть ALS в качестве клиента и партнера для миссий Alpha как в 2021 году, так и в последующие годы

"Это соглашение позволит Firefly расширить спектр услуг по запуску, а также использовать наработки и оборудования ALS для интеграции первичного и вторичного полезных нагрузок для будущих запусков Alpha", – отметил он.

Firefly готовится к дебютному полету ракеты-носителя Alpha в начале 2021 года. Предполетные испытания первой и второй степени успешно завершены, а стартовая площадка космического комплекса базы ВВС Ванденберг готовится к запуску.

"Соглашение Firefly с ALS позволит нам продемонстрировать стратегические перспективы и поддержать Firefly на восточном и западном полигонах", – добавил основатель Noosphere Ventures Макс Поляков.

"Firefly уже практически заполнила список полезной нагрузки на 2021 год и сосредоточена на планировании запусков в 2022 году. Спрос на доступ к низкой околоземной орбиты стремительно растет, и Firefly обеспечит надежные и экономичные малые ракеты-носители в отрасли".

Справка. Firefly разрабатывает семейство ракет-носителей и космических аппаратов и услуг, обеспечивающих лучшую в отрасли доступность, удобство и надежность. Ракеты-носители Firefly используют общедоступные технологии, производственную инфраструктуру и возможности запуска, предлагая решения для запуска на низкую околоземную орбиту с грузоподъемностью до десяти тонн по самой низкой цене за килограмм в классе малых ракет. В сочетании с космическими аппаратами Firefly, такими как Space Utility Vehicle и Genesis Lander, Firefly предоставляет космической отрасли универсальное решение для миссий на поверхность Луны или за его пределы. Штаб-квартира Firefly находится в Сидар-парке, штат Техас, США.

Adaptive Launch Solutions – это компания, предоставляющая услуги по проектированию и анализу аэрокосмической техники, квалифицированное летное оборудование, интеграцию запуска и услуги по космическим аппаратам и полезным нагрузкам. Все это осуществляется командой высококвалифицированных сотрудников, которые обеспечивают полное проектирование миссии и запуска, прямое участие для обеспечения проектирования, изготовления, сборки, испытания и подготовки к полету интегрированного многоместного носителя Multi-manifest Carrier собственной разработки, обеспечивая при этом интеграцию и требования к интерфейсу и всю необходимую поддержку с помощью прямого взаимодействия с владельцем.