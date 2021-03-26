Фиолетовый день: факты, которые следует знать об эпилепсии

В пятницу, 26 марта, отмечается Международный день борьбы с эпилепсией, известный также как Фиолетовый день. Цель этого ежегодного мероприятия – повышение осведомленности о данном заболевании.

Фиолетовый день придумала 9-летняя Кессиди Меган, которая в 2008 году написала о своей идее в послании для Ассоциации больных эпилепсией Новой Шотландии. Там поддержали инициативу девочки, как впоследствии и в других организациях по всему миру. Главные факты об эпилепсии – далее в OBOZREVATEL.

Почему День борьбы с эпилепсией – Фиолетовый

Лавандовый цвет признан международным цветом эпилепсии. Известно, что фиолетовый успокаивающе действует на психику, снижая тревожность, фобии и страхи.

26 марта люди по всему миру прикалывают к своей одежде фиолетовые ленточки либо надевают фиолетовые вещи – в знак поддержки больных эпилепсией.

Также в этот день проходят различные мероприятия, цель которых – распространение знаний о болезни и о том, как предоставляется первая помощь при приступах. Организовываются благотворительные аукционы, ярмарки и соревнования, посвященные сбору средств для людей с диагнозом эпилепсия.

Известно, что фиолетовый успокаивающе действует на психику Unsplash

Что такое эпилепсия

Эпилепсия – это хроническое неврологическое неинфекционное заболевание, от которого страдают около 50 миллионов человек по всему миру, утверждает ВОЗ. Для болезни характерно внезапное возникновение приступов непроизвольных судорог, известных как эпилептический приступ.

Приступы могут сопровождаться потерей сознания, а также контроля над функциями кишечника или мочевого пузыря.

26 марта люди по всему миру прикалывают к своей одежде фиолетовые ленточки либо надевают фиолетовые вещи nationaltoday.com

Факты об эпилепсии

Эпилептический приступ, как правило, длится менее двух минут, но после него человеку может понадобиться время, чтобы прийти в себя.

Припадок, который длится более пяти минут, называется эпилептический статус и является неотложным состоянием.

Эпилептические приступы могут быть спровоцированы гипогликемией (низкий уровень глюкозы в крови), злоупотреблением алкоголя в сочетании с приемом лекарств, лихорадкой, энцефалитом, сотрясением мозга и другими патологическими состояниями.

Причины неспровоцированных приступов точно не установлены, однако известно, что они могут быть вызваны стрессом или недостатком сна. Обычно они повторяются на протяжении жизни.

Лавандовый цвет признан международным цветом эпилепсии Unsplash

Причиной любых припадков эпилепсии является избыток электрических импульсов в мозге. Разница может быть в интенсивности и течении, отмечает бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Приступ может выглядеть как небольшой провал в памяти или как судороги по всему телу, иногда с пеной у рта.

По данным ВОЗ, до 70% больных эпилепсией могут жить без припадков при условии лечения противосудорожными лекарственными препаратами.

До 25% случаев развития заболевания можно избежать. К профилактическим мерам относят: предупреждение травм головы, надлежащая перинатальная помощь, профилактика и контроль повышенного давления, сахарного диабета и ожирения, отказ от курения и злоупотребление алкоголем, борьба с паразитами в тропических регионах.

До 25% случаев развития заболевания можно избежать

Первая помощь во время приступа эпилепсии

Epilepsy Foundation предлагает короткое правило для оказания первой помощи человеку, у которого случился приступ судорог: Stay, Safe, Side (оставаться, безопасность, на боку).

1. Если вы находитесь рядом с человеком во время приступа эпилепсии у него, будьте с ним от начала до конца (stay). Дайте припадку закончиться самостоятельно.

2. Позаботьтесь о том, чтобы пространство вокруг больного было безопасным (safe) и положите ему что-нибудь под голову во избежание ее травмирования. Не кладите ничего в рот и не пытайтесь силой сдержать судороги.

3. Переверните человека в стабильное боковое положение (side) и отметьте время начала судорог. Если припадок длится более пяти минут, вызывайте скорую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кривом Роге сотрудники полиции спасли девочку с припадком эпилепсии. Инцидент произошел на улице Довженко.