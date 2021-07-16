Fintech-компания LeoGaming вошла в топ-15 IT-работодателей Украины по версии Work.ua и MC Today

На этой неделе популярный сервис Work.ua совместно с медиа MC Today подвели итоги своего исследования работодателей украинского IT-рынка. По его результатам, fintech-компания LeoGaming оказалась на 13-м месте в рейтинге топ-100 (номинация "до 100 сотрудников").

Об этом сообщает MC Today.

Как формировался рейтинг?

Редакция MC.today проводила анонимный опрос среди сотрудников отечественных IT-компаний. Им было предложено заполнить анкету с пятью утверждениями и пятью вариантами реакций на них. За каждую реакцию компания получала от 10 до 50 баллов: (от "совершенно не согласен" до "совершенно согласен").

Принять участие в исследовании были приглашены 200 компаний. Всего редакция получила около 13 000 анкет от 123 компаний. Категорию "до 100 сотрудников" сформировали ответы из 1261 анкеты.

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"За последние 1,5 года команда LeoGaming выросла как количественно, так и качественно. В 2020 году мы шли против тенденции и нанимали сотрудников, не отменяли повышения зарплат и наращивали внутренние программы лояльности. Это помогло нам не только сплотить коллектив и успешно преодолеть все вызовы, но и снизить до минимума текучку кадров. При этом показатель желания выхода в офис после активной фазы пандемии составил 94%, его можно считать одним из самых высоких в отрасли. Именно поэтому наш результат – вовсе не случайность, а следствие большой ежедневной работы", – рассказала HRD LeoGamingЕлена Подолян.

Напомним, на этой неделе fintech-компания LeoGaming стала титульным партнером конференции TechFinExpert Summit 2021. По итогам первого квартала 2021 года международная платежная система LEO вошла в топ-4 участников рынка денежных переводов Украины и планирует занять 10% рынка платежей до конца года. В июне наблюдательный совет МПС возглавил Виктор Ющенко. В марте НБУ внес МПС LEO в категорию важных платежных систем в Украине.