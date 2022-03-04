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"Филигранно-точная работа": на Киевщине украинская артиллерия уничтожила базу десантуры оккупантов. Видео
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В районе села Козаровичи Киевской области 4 марта украинская артиллерия накрыла базу российской десантуры. Кремлевские военные скрывались на территории местного предприятия. Чтобы посмотреть видео, скрольте новость до конца.
Об успешной операции ВСУ сообщил на своем Telegram -канале советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. "Филигранно-точная работа. Слева видно, как горит и взрывается боекомплект", - отметил он.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Антон Геращенко призвал международных партнеров срочно передать Украине системы ПВО для защиты от ракет оккупантов. В своем обращении советник заявил, что конечная цель Путина – геноцид.