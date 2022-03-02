"Фермерские хозяйства" на Google Картах могут быть метками для врага: в сети объяснили суть

Юрий Сергиенко
Общество
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'Фермерские хозяйства' на Google Картах могут быть метками для врага: в сети объяснили суть
nosound
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Российские оккупанты начали делать метки для своих атак, используя для этого Google Карты. Они помечают "фермерскими хозяйствами" объекты, где недалеко расположены волонтерские пункты или КПП.

Об этом в Telegram пишет блогер "Злой одессит" ссылаясь на слова спецкора "Информационного навигатора Владислава Башука. Он отмечает, что такое замечено уже в нескольких населенных пунктах.

В сети показали, как враг может делать метки при помощи Google Карт.

"Видели уже во многих городах, в том числе и в Полтаве. Я стараюсь подтереть и связываюсь с Google, но один не справлюсь", – подчеркивает Башук.

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Также украинцы сами могут изменить обозначение, пишут "Оперативные новости". Для этого нужно кликнуть по метке, предложить изменение и прописать, что указанное место закрыто или на находится здесь, а затем сохранить.

Как изменить метку.

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