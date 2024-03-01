Favbet в 2023 году направила в бюджет 3,1 млрд гривен

Группа компаний Favbet в 2023 году оплатила госбюджету 2,7 млрд грн и 465,7 млн грн лицензионных платежей.

Об этом говорится в сообщении компании.

По состоянию на февраль 2024 г. компании группы суммарно перечислили в госбюджет более 800 млн грн в виде платежей за продление действующих, а также новые лицензии для легального оперирования на рынке Украины.

"Мы видим рост объемов рынка азартных развлечений, а с ним – доверие игроков и эффективный диалог с государством. Все это способствует развитию и позволяет Favbet ежегодно платить больше налогов, которые идут на поддержку украинской экономики в это сложное время. Вместе с тем мы продолжаем масштабировать проекты в милитари-сфере как на уровне новых партнерств, так и собственных инициатив", – говорят в Favbet.

В 2023 году Favbet активно сотрудничал с United24 и присоединился к нескольким проектам фандрейзинговой платформы. В частности, речь идет об "Армии дронов", в рамках которой группа компаний передала 57 млн грн на закупку 53 новых пикапов для комплектования первых в мире рот ударных БПЛА.

Летом Favbet стал крупнейшим корпоративным донором Операции "Единство" по закупке 10 000 дронов-камикадзе для украинских защитников, внеся вклад в 10 млн грн. Аналогичная сумма была передана и зимой при закупке еще 5000 FPV-дронов в рамках Операции "Единство-2: Новогодний салют". Осенью – перечислил 4 млн грн на сбор "Безопасное небо" от посла United24 Тимоти Снайдера.

Favbet также поддержал сбор United24 под названием "Поможем спасателям", передав 5 млн. грн. на ликвидацию последствий российского теракта на Каховской ГЭС.

Партнерство компании и фандрейзинговой платформы продолжается и в 2024 году. В феврале Favbet стал участником сбора на 35 беспилотных морских дронов Sea Baby для СБУ, задонотив наибольшую сумму среди украинских бизнесов – 10 млн грн.

Начиная с осени 2023 года Favbet патронирует роту ударных БпЛА "Фаворит" под командованием соучредителя и вице-президента Украинской федерации MMA Дениса Перча. По состоянию на февраль 2024 г. бойцы подразделения получили более 300 наименований техники, оборудования и амуниции, в том числе 8 автомобилей, а также 570 дронов и комплектующих к ним на общую сумму 21,3 млн грн.

Значительный объем благотворительной деятельности группы Favbet в 2023 г. осуществлялся и при содействии Favbet Foundation. С началом полномасштабного вторжения в состав фонда был создан военный и гуманитарный хабы, продолжающие работу до сих пор.

С начала полномасштабной войны в Украине с участием группы компаний Favbet, включая Favbet Foundation Силы обороны страны получили более 280 автомобилей и более 600 дронов разного типа. На февраль 2024 года общая сумма помощи украинской армии от Favbet пересекла отметку в 300 млн грн.

"В новом году мы продолжаем курс всесторонней поддержки Украины и украинцев. Бизнесу, особенно лидеру в своих отраслях, важно собственным примером демонстрировать устойчивость и преданность интересам государства, поэтому рост Favbet всегда будет идти бок о бок с увеличением инвестиций в украинское будущее", – говорят в Favbet.

В 2023 году значительное развитие получили и проекты Favbet в области ответственной игры и предотвращения коррупции в украинском спорте.

В начале года компания стала меценатом национального исследования игровой зависимости под эгидой Министерства здравоохранения Украины и первой на рынке открыла доступ в свои заведения для экспертов проекта. Результаты исследования уже стали основой для разработки рекомендаций для бизнеса и игроков, а также общегосударственных проектов в области предотвращения лудомании.

Среди них – внедрение в Украине единой системы предоставления социальных услуг людям с игровой зависимостью. Этот проект реализуется ГС "Центр ответственной игры" совместно с Министерством социальной политики Украины при поддержке Favbet. Сейчас идет его первый этап, а именно – разработка государственного стандарта социальной услуги "Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью", который будет включать консультирование, психологическую и правовую помощь, а также представительство интересов и социальную поддержку.

В 2023 году компания начала партнерство с Национальной платформой добродетели спорта, предусматривающей совместную работу в сфере противодействия договорным матчам, обмен данными по подозрительным результатам, выработку механизмов противодействия коррупционным проявлениям, а также разработку рекомендаций по улучшению соответствующего законодательства.

"Favbet является одним из крупнейших спонсоров украинского спорта, который поддерживает национальные федерации хоккея и баскетбола, многие футбольные клубы разного уровня и киберспортивные команды. Мы убеждены, что украинские болельщики заслуживают зрелищный и честный спорт, свободный от любых манипуляций. спорта будет оставаться приоритетом для компании и дальше", - добавляют в Favbet.