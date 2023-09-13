Favbet Foundation передал внедорожник одному из управлений главнокомандующего ВСУ

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины очередной внедорожник Nissan Navara. На этот раз автомобиль отправили одному из управлений главнокомандующего ВСУ.

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Об этом Favbet Foundation сообщил на своей интернет-странице. Фонд также опубликовал фото внедорожника.

Автомобиль передан в спеццентр Управления стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.