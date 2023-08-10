Favbet Foundation передал штурмовому подразделению ВСУ внедорожник Mazda BT-50

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины внедорожник Mazda BT-50.

Видео дня

Об этом сообщили представители фонда в Facebook.

Авто поступило в распоряжение подразделения, вовлеченного в наступательные операции на востоке Украины.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 190 авто, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.