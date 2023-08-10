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Favbet Foundation передал штурмовому подразделению ВСУ внедорожник Mazda BT-50
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины внедорожник Mazda BT-50.
Об этом сообщили представители фонда в Facebook.
Авто поступило в распоряжение подразделения, вовлеченного в наступательные операции на востоке Украины.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 190 авто, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".
Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.