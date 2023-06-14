Favbet Foundation передал подразделению ВСУ в Донецкой области внедорожник Nissan Navara

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал спецподразделению Вооруженных Сил Украины, выполняющему боевые задачи в Донецкой области, внедорожник Nissan Navara, сообщили представители фонда.

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"Ребятам был нужен автомобиль большой емкости и высокой проходимости. Мы работаем в тех местах, где зачастую случаются не дороги, а направления. Поэтому всегда есть спрос на надежную технику, которая и доставит куда надо, и сохранит жизни личному составу", – рассказал военнослужащий подразделения, которое получило автомобиль.

При поддержке Гребинкивского поселкового головы Романа Засухи на днях автомобиль, загруженный необходимыми для военных средствами и вещами, передали бойцам.

Сейчас автомобиль уже находится в зоне ответственности спецподразделения и помогает освобождать украинскую землю от врагов.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы максимально оперативно удовлетворять запросы подразделений и частей ВСУ в автомобильной технике. Каждый новый автомобиль – это больше спасенных жизней наших защитников и ликвидированных оккупантов", – отметил вице-президент фонда Favbet Foundation Игорь Сирук.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже 125 автомобилей, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.