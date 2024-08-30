Фармкомпания 'Здоровье' и артцентр Zelo с сентября запустят новые занятия для детей

Почти два года в Харькове объединение художников при поддержке небезразличного бизнеса и меценатов проводят для детей различные художественные занятия. Их важным аспектом является терапевтический эффект ментального здоровья: восстановление и разгрузка нервной системы, облегчение стресса и положительные эмоции. Эту деятельность артцентра поддерживает и фармацевтическая компания Здоровье.

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При поддержке и финансировании фармкомпании "Здоровье" дети могут бесплатно посещать занятия по лепке из глины. За это время более 600 маленьких харьковчан побывали на уроках настоящих художников. А еще — все преподаватели не только опытные и искусные художники и скульпторы, но и квалифицированные фасилитаторы, которые знают, как помочь детям через искусство избавиться от тревожности и восстановить свое ментальное состояние.

Занятия не прекращались и летом. Для многих детей это было едва ли не единственной возможностью пообщаться со сверстниками и посвятить время искусству.

В начале нового учебного года коллектив артцентра Zelo готовит обновление программы занятий, в котором учтут все пожелания посетителей. Они благодарят своих партнеров, которые продолжают поддерживать детей и уже выразили готовность работать дальше.

Александр Доровской, основатель ООО "Корпорация Здоровье", известный активной меценатской деятельностью, убежден, что это обязанность каждого взрослого — заботиться о будущих поколениях и их благополучии. По его инициативе компания стала постоянным партнером артцентра. Кроме еженедельных занятий и до проведения массовых праздников к Новому году, Дню защиты детей.

– Наши защитники защищают землю, на которой будут жить эти дети. А мы должны позаботиться, чтобы это новое поколение росло здоровым, умным и с любовью к родной стране. Поэтому как ответственный украинский бизнес продолжаем помогать военным и заботимся о тех, кто в этом больше нуждается, — отметил Александр Доровской.