Ежегодно в стране незаконно вырубают почти 120 тыс. кубометров лесов, – экологи

В Украине умалчивается реальная экологическая беда – ежегодно в стране незаконно вырубают почти 120 тыс. кубометров лесов на более чем 800 млн грн. Как отмечают природоохранники, проблема незаконной вырубки лесов не имеет постоянного освещения и адекватной оценки большинства экологических активистов.

Кроме того, часть активистов вообще далеки от реальных проблем окружающей среды, говорится в сюжете 5 канала. Специалисты сетуют, что псевдоактивисты сосредотачиваются только на манипуляциях и популистских заявлениях.

"Экотеррористы действуют очень манипулятивно, используют экотематику как важную и чувствительную для населения… Действуют в интересах третьих лиц", – говорит экологический аудитор Иван Паламарчук.

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Между тем последствия того же уничтожения лесов – катастрофические. Регулярная вырубка деревьев приводит к увеличению в атмосфере окиси углерода на 6-12%. Вдобавок, это один из факторов разрушительных наводнений в горных районах.