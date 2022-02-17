Европейская федерация журналистов называет 'пародией на правосудие' приговор Владиславу Есипенко

Европейская федерация журналистов (EFJ) считает "пародией на правосудие" российский приговор в Крыму по уголовному делу против фрилансера Крым.Реалии Владислава Есипенко. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ЕФЖ Рикардо Гутьерреса, которое инициировал Национальный союз журналистов Украины, передает в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Мы осуждаем пародию на правосудие. Есипенко задержан по безосновательным обвинениям и подвергнут пыткам. Он должен быть освобожден немедленно! Мы призываем Россию прекратить преследование других незаконно задержанных профессиональных и гражданских журналистов.Кроме того, EFJ и IFJ (Международная федерация журналистов – Ред) призывает международные организации, такие как ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО, решительно отреагировать и потребовать от России уважения к свободе печати и журналистской деятельности", – сказал Гутьеррес.

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Также в заявлении Европейской федерации журналистов цитируется позиция главы НСЖУ Сергея Томиленко: "НСЖУ осуждает этот абсурдный приговор! Процесс над журналистом, который длится с марта прошлого года, показывает, насколько недемократические политические режимы боятся свободы слова. Выдержки Владиславу и его семье!"

16 февраля российский судья Длявер Берберов приговорил журналиста к 6 годам в колонии общего режима и штрафу в размере 110 тысяч рублей. Российское обвинение в Крыму потребовало 11 лет заключения для Владислава Есипенко.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) Джейми Флай призвал "немедленно осободить" Есипенко.