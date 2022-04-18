Евреи, которые защищают Украину в рядах ВСУ, отпраздновали Песах. Видео

В пятницу, 15 апреля, евреи по всему миру начали недельное празднование Песаха. Представители древнейшей нации в Украине не стали исключением, даже несмотря на войну и службу в армии.

Об этом сообщила украинская еврейка Анна Авива на своем Facebook. Она опубликовала кадры с места, где защитники собрались за пасхальным столом, чтобы провести Седер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы здесь собрались, чтобы евреи по всему миру, а также в России увидели, как мы вместе с ними отмечаем Песах и продолжаем защищать Украину. У нас нет никакого нацизма, нет антисемитизма, эти ребята воюют за свободную и единую страну", – сказал ведущий раввин.

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Отметим, что еврейская Пасха или Песах знаменует выход израильского народа из Египта, где он несколько поколений находился в угнетении и рабстве. Исходу предшествовали десять казней, которые Бог послал через Моисея фараону. С тех пор Песах остается главным праздником для иудеев, а также нерелигиозных евреев.

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