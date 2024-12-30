Эвакуированным из самых горячих точек Донбасса передали помощь от Фонда Рината Ахметова

Продолжается эвакуация мирного населения в Донецкой области. К одному из шелтеров, где люди получают первое убежище, Фонд Рината Ахметова передал помощь.

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"Уехавшим людям необходимо дать ощущение того, что они кому-то нужны. Поэтому гуманитарная помощь, передаваемая Фондом, имеет еще и такое значение", – говорит волонтер Игорь.

Игорь рассказывает о разных ситуациях, которые видел во время работы и о том, как люди находили силы, чтобы привезти себя в порядок. Первое, что необходимо – удовлетворение базовых потребностей: душ, сон, еда.

"На самом деле вся помощь всегда уместна и важна. И подарки для детей тоже. Спасибо Фонду", – говорит волонтер.

Николай Осиченко, посол Фонда, руководитель Мариупольского телевидения подчеркивает, что Фонд Рината Ахметова и дальше будет оказывать помощь там, где ее ждут и где она нужна больше всего. С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.