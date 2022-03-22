Эвакуированный персонал ЧАЭС заменили 46 добровольцев из числа работников станции, – глава профсоюза

46 добровольцев, работников Чернобыльской АЭС, вызвались заменить эвакуированный персонал станции, который находился в плену российских оккупантов. Новая ротация включает двух начальников смены вместо одного.

Об этом сообщил Богдан Сердюк, глава профсоюза ЧАЭС в понедельник, 21 марта, в эфире единого телемарафона "UA Разом". Он рассказал, что люди, которых удалось эвакуировать, пробыли на рабочей смене 600 часов вместо 12.

Весь персонал станции морально и физически изнурен, отметил Сердюк. Он добавил, что процесс ротации был крайне сложным, поскольку людей пришлось переправлять по мостам через Днепр, это длилось почти сутки.

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"Сама ротация заняла почти весь день, поскольку мосты разрушены, пришлось по мостам переправлять персонал через Днепр, проходить все таможенные и пограничные процедуры и проверки", – отметил он.

Сердюк отметил, что сейчас неизвестно, когда удастся еще раз заменить персонал на ЧАЭС, поскольку военная ситуация постоянно меняется.

Отметим, что сотрудники ЧАЭС почти четыре недели находились в заложниках оккупантов. Из-за физической и психологической усталости после непрерывной работы они больше не производили ремонт и техническое обслуживание оборудования, связанного с безопасностью станции.

20 марта на ЧАЭС впервые с начала войны (станцию захватили 24 февраля) удалось провести частичную ротацию персонала. В общей сложности со станции удалось вывезти 64 работника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне ЧАЭС и за ее пределами повысился уровень радиоактивного загрязнения воздуха. Причиной этого стали лесные пожары на территории зоны отчуждения, тушение которых невозможно в результате оккупации российскими войсками.

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