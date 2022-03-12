Эвакуация жителей из Сумской области: утверждены 'зеленые коридоры' на 12 марта

Прослушивание новости на данный момент не доступно

На 12 марта согласованы "зеленые коридоры" для вывоза гражданского населения в Сумской области. Эвакуация будет проводиться из Тростянца, Сум, Лебедина, Конотопа, Большой Писаревки и Краснополья.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Выезд колонн запланирован на 9:00.

Подробнее о маршрутах:

Тростянец – Львов.

(Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Частично на автобусах и личном транспорте.

Сумы – Львов.

(Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из Лохвицы на Полтавщину будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Видео дня

Лебедин – Львов.

(Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Конотоп – Симферополь.

(Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Большая Писаревка – Полтава.

(Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава).

Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Краснополье – Львов.

(Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Частично на автобусах и личном транспорте.

Места сбора в Лебедине, Конотопе, Краснополье, Большой Писаревке – возле городских советов. Время выезда колонн: 9:00.

Место сбора и маршрут движения по городу Тростянец : ул. Кениг стадион им.Куца - ул.Скрябина - ул.Татаренко - ул.Б.Хмельницкого - ул. Гришина (объездная) – ул. Шевченко и дальше в сторону города Сумы. Время выезда колонны: 9:00

Выезд автобусами в Сумах. Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.

Основной выезд: возле памятника Алеше (р-н школы 2).

Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью):

БК "Химик"

ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана"

"Бильбоу" на пр. Курском

ТЦ "Монуфактура"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!