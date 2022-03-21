Эвакуационные автобусы с детьми из Мариуполя попали под обстрел: есть раненые

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Российские оккупанты обстреляли автобусы с детьми, которые эвакуировались из осажденного Мариуполя (Донецкая область). В результате циничного военного преступления некоторые пассажиры пострадали.

Предварительно, есть как минимум двое тяжелораненых детей. Об этом вечером в понедельник, 21 марта, сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух. Отметим, что эвакуационный транспорт направлялся из Мариуполя в соседнюю область.

"Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, сейчас Пологовском. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии.

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Еще одна семья попала под обстрелы в Каменском, также ребенок в тяжелом состоянии", – сообщил Старух.

Как писал OBOZREVATEL:

За время осады Мариуполя российскими оккупантами погибли более 3 тысяч местных жителей. Количество жертв растет каждый день.

В ЕС признали действия Кремля в этом украинском городе военным преступлением.

Именно на Мариуполь российская армия сбрасывает самое большое количество бомб в сутки (по сравнению с другими украинскими н.п.). Предварительно, этот город подвергается атакам оккупантов с воздуха каждые 15 минут.

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