Остается историческим скелетом этническое происхождение русских. Сейчас уже точно известно, что первые славянские племена на территории современной России появляются лишь в средине 8-го ст. Они приходят из северной (кривичи и словене) и восточной Польши (вятичи и радимичи) на территории, где много столетий проживали финно-угорские и балтские племена. Таким образом, первичной основой этногенеза современных русских стали славянские племена, которые пришли из Польши – кривичи (Псков, Смоленск), словене (Новгород), вятичи (регион Москвы-реки и южнее) и частично радимичи (небольшой ареал на меже Смоленской и Брянской областей), которые смешались с частью балтских племен (предки литовцев и латышей) и многими финно-уграми (меря, чудь, весь, водь, мокша и т.д.), которые были автохтонными на современной европейской части РФ. Таким образом, кривичи и радимичи смешались с балтами, которые до сих пор русских называют кривичами, а словене и вятичи с финно-уграми. Это собственно первичный этнический субстрат русских, которые себя так стали называть с 11 ст., то есть народом, который проживал на территории великой державы Руси с центром в Киеве. При этом нужно понимать, что титульным народом Руси были руссы. К руссам относятся племена полян (Киевщина), северян (Черниговская, Сумская, Полтавская области, а также юг Брянщины и Курская обл.), деревлян (Житомирщина), уличей (юг Киевщины, Черкащина и южнее, позже переселились на средний Буг - Винничина). Это первооснова руссов, к которой потом присоединились волыняни (Волынская и Ровенская обл.), белые хорваты (верхнее течение Днестра – Черновицкая, Тернопольская, Ивано-Франковская и Львовская области), тиверцы (современная Одесская обл. и Молдова), дреговичи (это часть волынян, которая переселилась на территорию современной южной Беларуси). Руссы были славянами с самого начала, и столетиями проживали на славянских территориях. Они были прямыми потомками первых славянских объединений в истории славянства – склавинов и антов, то есть с 4-го ст.н.э. Поляне, деревляне, волыняне и белые хорваты были потомками склавинов, а уличи, тиверцы и северяне вели родословную от антов. При этом, склавины взяли активное участие в переселении славян на территорию Чехии и Словакии в конце 5-го ст., а анты и частично склавины славянизировали Балканы в 6 - начале 7-го ст. В 18-19 ст. руссы в своем большинстве переходят на название украинцы.

Интересно, что в Киевском, Черниговском, Переяславском княжествах местное население Пскова, Новгорода, Смоленска, Суздали, Твери никогда не называли русскими. Это самоназвание. А вот когда из Пскова, Новгорода или Смоленска кто-то ехал в Киев, Чернигов или Переяслав, то говорил, что едет на Русь.

В принципе, территория Владимиро-Суздальского княжества и региона реки Москвы стали первичным регионом формирования самобытных русских. Здесь, вятичи смешались с местными финно-уграми - мерей и мокшей. Там сформировался свой национальный менталитет, который сильно отличался от культуры жизни автохтонных славян Киевского, Чернигово-Северского, Переяславского и Галицко-Волынского княжеств. Киевский князь еле понимал славянский язык вятичей, потому что они не были потомками ни антов, ни склавинов.

Нужно помнить, что сыновья Великих князей Киевских правили во всех регионах Руси. При отъезде на княжение они брали с собой из Киева и Чернигова военную дружину, священников и некоторых бояр. Поэтому, когда В.Путин в Москве заявляет, что в 11 ст. все на Руси говорили на одном языке, то это частично правда. Вся политическая элита Руси, которая проживала в Смоленске, Пскове, Суздали, Твери говорила языком Киева, который фактически был государствообразующим городом. А вот местное население – представители широких народных масс говорили на своем языке, что значительно разнился, и были носителями своих культурных традиций. Например, ни в одном славянском народе нет бань, это традиция финно-угров, которые всегда проживали севернее и восточнее славян, где климат был значительно холоднее. К традиции финно-угров также относится кокошник, косоворотка и музыкальный инструмент балалайка. Славяне из Польши, которые пришли на новые территории современной России, приняли культуру местного населения.

Когда в 1240 г. монголо-татары уничтожили Киев как политический центр Руси, доток крови руссов из Киева, как и все связи с Суздалью, Смоленском, Москвой (осн. в 1147 г.), которая почти на 700 лет младше Киева (осн. в 482 г.), прекращаются. Постепенно местная политическая элита пополняется исключительно выходцами из местного населения, которое говорило на своем языке и имело другие культурные традиции, что постепенно становятся господствующими. После навалы монголо-татар, территории, на которых проживали руссы, постепенно становятся частью Великого княжества Литовского, и их язык становится одним из государственных языков, тогда как земли, населенные русскими, становятся вассалами Золотой Орды. С тех пор руссы и русские еще больше развиваются раздельно. Нужно признать, что к этногенезу руссов присоединились остатки половцев и печенегов. А вот во второй половине 16 ст. Великое Московское княжество захватывает огромные пространства бывшей Золотой Орды – Казанское, Астраханское и Сибирское ханства, а также территории Великой и Ногайской орды. Это настолько значительные территории, которые со временем были русифицированы, что в те времена часто европейские карты Московское государство называют Великой Тартарией. Поэтому неудивительно, что реку Волгу, где в нижнем и среднем течении всегда проживало тюркское население, а в ее верховьях представители финно-угров, в новых песнях стали называть "Волга – русская река". Таким образом, огромный тюркский компонент дополнил этногенез современных русских, которые имеют относительно меньше славянских корней по сравнению со многими другими славянскими народами, особенно с коренными славянами – украинцами и поляками.

С руссами-украинцами русских объединяют лишь северяне, которые жили на юге Брянской и Курской областях, а немного ранее, предки северян – анты, которые в своем небольшом количестве переселились на реку Каму. Ну и конечно, остатки киевских княжеских родов и военных дружин, которые переселились на новое место проживание, как и постоянные миграции на протяжении многих столетий украинского населения в Центральный Черноземный район, Кубань, Сибирь и Дальний Восток, а также отдельные политические миграции в Москву-Петербург, последняя из которых после бегства из Украины В.Януковича.