'Это высший класс': тероборона в Украине уничтожила вражескую технику точными ударами. Видео

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Бойцы Сил территориальной обороны в Украине уничтожили вражескую технику. Они использовали противотанковые комплексы "Стугна".

Об этом в Facebook сообщил ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай. Он также опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Ветеран назвал работу оператора – высшим классом.

"Оцените мастерство оператора. Поразить цель на такой скорости – это высший класс", – написал волонтер.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ обнародовали кадры боя с применением Humvee (HMMWV). Это первые публичные кадры работы таких американских автомобилей, которые состоят на вооружении ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

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