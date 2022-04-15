'Это нельзя передать': жительница Киевщины рассказала ужасную историю убийства сына оккупантами

2 апреля украинские военные полностью освободили Киевскую область от оккупантов. На этих территориях люди до сих пор приходят в себя от страшных событий. На YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали видео с историей Надежды, которая поделилась пережитым в период временной российской оккупации.

В Гребельки, где живет женщина, россияне вторглись 3 марта. По селу шла колонна из танков, которые впоследствии оцепили его, – стояла постоянная стрельба. Захватчики дошли и до дома Надежды, которая жила с двумя сыновьями.

"Олег пошел греть чай, на кухне стоит. А Володя говорит: "Вон, идут!". Как только Володя это сказал, слышу автомат только "бу-бу-бу-бу-бу". Я кричу "ложитесь" – и сама говорю, "Володя, отбегай от двери, а он говорит: у меня ноги отняло", – рассказывает женщина.

Видео дня

Володя, сын Надежды, погиб на месте, а Олег остался жив, однако получил тяжелые ранения в плече. После расстрела мужчин российские оккупанты начали обыскивать дом Надежды, чтобы найти других людей.

Надежда собственноручно отмывала кровь убитого сына и похоронила его у себя во дворе. Как и сотни других семей, оказавшихся в схожих обстоятельствах, Надежда ждет случая похоронить сына "по-человечески".

По состоянию на 10 апреля, в Киевской области выявлено 1222 погибших. Все убийства гражданских являются военными преступлениями и нарушением международных прав, прав человека и любых моральных норм.

Напомним: главное правило международного гуманитарного права гласит, что гражданских нельзя убивать. Напротив, – их нужно защищать, насколько это возможно. Однако "вторая армия мира" совершает тысячи преступлений во время оккупации наших территорий, за каждое из которых должна понести наказание.

Цель проекта "Украинский свидетель" – показать всему миру правдивую ситуацию в Украине в контексте российской агрессии.

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