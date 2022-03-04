'Это не та война, которая нам нужна': СБУ схватила разведчика РФ, который направлялся в Киев, он пытался оправдаться. Видео

Украинские военнослужащие схватили еще одного российского оккупанта – разведчика Павла Линчевского, целью которого было "максимально быстро и без лишних контактов дойти до пригорода Киева". Еще один "освободитель Украины" признал, что военное руководство РФ просто использовало его.

Пленного передали представителям Службы безопасности Украины. Видео с допросом российского разведчика опубликовано на Youtube-канале СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Военный рассказал, что за отказ идти на войну в России его могли посадить на 25 лет за измену родине. Он также признал, что в РФ его использовали как пушечное мясо. "Не было связи, не было поддержки старших начальников", – сказал Линчевский.

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Он также отметил, что якобы раскаивается и обратился к другим российским оккупантам с призывом не воевать против Украины.

"Это не та война, которая нам нужна, нам не нужна война, нам нужен мир", – сказал он.

"Руководство РФ подло, "без лишних контактов" забросило своих оккупантов в сердце нашего государства, чтобы атаковать изнутри. Но после сопротивления украинцев захватчики начинают понимать, что они только пушечное мясо своего военного руководства. И единственный шанс остаться живым – сдаться!" – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео с допросами россиян, которых послали воевать в Украину и которые тут попали в плен к украинским военнослужащим. Оккупанты рассказывают о реальных потерях российской армии, о мощи Вооруженных сил Украины, а также звонят своим родным и призывают их выходить на митинги, чтобы остановить войну в Украине и свергнуть Путина с должности президента РФ.