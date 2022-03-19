'Это наша страна, мы должны помогать': на Киевщине женщины угощают военных ВСУ горячим кофе и едой. Видео

В Ясногородке Киевской области женщины самоорганизовались и приготовили горячий чай, кофе и бутерброды военным Вооруженных Сил Украины. Они заявили, что хотят мира в Украине, а обеспечить его могут только доблестные защитники (чтобы увидеть ролик, доскрольте до конца новости).

"Это наша страна. Мы должны помогать. Нам нужен мир. У нас дети, и мы хотим мирно жить в нашем государстве", – заявила Инна, жительница села. Видео опубликовано на сайте информационного ресурса Радіо Свобода.

Военные проявили скромность и попытались отказаться от щедрых угощений, однако женщины настояли на том, что защитникам Украины нужно хорошо подкрепиться.

"Надеемся, все будет хорошо, и благодаря нашим ребятам мы будем жить в мире. Мне кажется, это самое меньшее, что мы можем сделать для наших защитников – просто угостить их кофе и бутербродами", – рассказала жительница Ясногородки Наталья.

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Воины поблагодарили женщин за такой теплый прием.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, пленный российский оккупант Игорь Руденко рассказал, что ВС РФ активно начали готовиться к вторжению на материковую Украину с территории временно оккупированного Крыма с января 2022 года. Он отметил, что российские войска якобы действовали под видом миротворцев, но в итоге он увидел, как бомбят мирное население в городах Украины.

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