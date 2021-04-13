Репост, все вместе, важно! Люди, ситуация на фронте очень серьёзная. Ну Вы хоть реагируйте, это ж не только нужно волонтёрам, война в Украине, не где-то там! Пожалуйста, помогайте нам информационно, делайте репосты!

На фронте все плохо, каждый день убитые, каждый! За 12 дней апреля уже 11 погибших и с десяток раненых, вчера оккупанты убили двоих воинов и ранили двоих. В киевском госпитале лежат тяжело раненые, с ампутацией, ослепшие, с ранением рук и ног. В основном все молодые парни по 21, 23 года.

Доктора делают все возможное и волонтёры стараются. Мы так же проведали ампутантов в ирпенском госпитале, отвезли им соки, йогурты, мясное, фрукты. Их там около 15 человек и все с ампутацией. В Киевский так же закупаем те же потребности, чтобы у ребят все было. Из важных заказов на фронт, это 4 каски для штурмовиков (на 2 деньги есть) каждая 8 тыс грн, квадрокоптер и батареи для квадрокоптеров..

В марте я купила два квадрокоптера для аэророзведки, один за 36 тыс и другой за 52400 грн, купила медрюкзак за 9 тыс, отправила ДУК 10 тыс, оплатила лекарства 14 тыс, купила очень много лекарств на фронт, оплатила ветерану операцию 12400 грн, оплатила анализы около 6 тыс, расходы большие, все отчёты публикую.

Мы помогаем на фронт, в госпиталях и воинам с различными заболеваниями. Оккупанты стягивает войска к нашим границам, каждый день отстрелы и работают снайпера, каждый день погибшие, давайте не будем равнодушными, это наша армия и наша страна. Помогаем, кто чем может и спасибо всем кто помогает за каждую копейку.

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