'Это мы Русь!' Украинский воин мощно обратился к 'татарской мордве' из России. Видео

Украинский воин мощно обратился к оккупантам. Он напомнил, что претензии России на извечные украинские земли и давнюю и славную украинскую историю – не имеют под собой почвы.

Видео с обращением защитника появилось в сети.

Мужчина воевал с российскими оккупационными войсками еще с 2014 года, когда Россия оккупировала украинский Крым и вломилась на украинский Донбасс.

"Восемь лет назад я уже снимал видео и приглашал вас в ад. И многих ваших чертовых сыновей я туда отправил со своими побратимами", - отметил военный.

Когда Россия решила захватить уже всю Украину – он вернулся на фронт. И обещает врагам, что украинская земля будет гореть у них под ногами.

Видео дня

"На этот раз вы пришли показывать, что вы - "Русь" (указывает на надпись Rus на трофейной бронетехнике. - Ред.). А это мы - Русь! А вы - мордва татарская! Добро пожаловать в ад!", – обратился к оккупантам украинский воин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский посол на Генассамблее ООН дал "совет" Путину: раз уж он наследует Гитлера - пусть будет последовательным и сделает то же, что "тот чувак в берлинском бункере".