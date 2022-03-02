Это было не отступление, а бегство: оккупанты бросили свои танки, БТРы и грузовики, ВСУ забрали технику

Воины 128 отдельной горно-штурмовой бригады вступили в бой с российскими оккупантами и вынудили их бежать. Технику и боеприпасы, брошенные врагом, теперь ВСУ будет использовать против него.

Подробности сообщил майор 128 ОГШБр Ярослав Галас.

"Свежие трофеи 128-й бригады - два танка, два БТР-а и три грузовика с боеприпасами, которые достались нашим ребятам после боевого столкновения. Россияне бросили боевую технику невредимой, это было не отступление, а бегство", – отметил он.

Галас показал фото боевых трофеев украинских воинов.

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По маркировке бойцы бригады определили, что противостояли им восточные силы ВС РФ.

"Судя по маркировке (белая буква Z), 128-й бригаде пытались противостоять восточные силы вооруженных сил россармии. Теперь трофейная техника поработает против них самих", - заверил Галас.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ захватили шесть новейших российских танков Т-80БВМ под Харьковом.

А в Черниговской области в оккупанты несут потери даже от рук местных жителей: жители одного из сел взорвали технику врага.

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