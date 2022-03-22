'Это будет позор на столетия': Гайдай объяснил, почему Россия пытается втянуть в войну против Украины Беларусь

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что России не удастся отмыться от позора из-за войны против Украины даже спустя столетия. Беларусские военные это понимают и не хотят принимать участие в войне.

Также он подчеркнул, что у президента РФ Путина истощается человеческий ресурс для ведения войны. Об этом Гайдай рассказал в эфире телеканала Белсат, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

По словам Гайдая, Путин сейчас пытается всеми способами втянуть Беларусь в войну против Украины. Однако он уверен, что беларусские военнослужащие не пойдут на такой шаг.

"Мы прекрасно понимаем, что у Путина заканчивается человеческий ресурс, поэтому он всеми способами пытается втянуть Беларусь в эту войну. Но я думаю, что даже солдаты белорусские не пойдут на эту авантюру, потому что такого позора, который получила Россия, это будет отмываться не год и не 10 лет. Это на столетия. Давайте вспомним Вторую мировую. Вот немцы, я думаю, сейчас рады тому, что весь их позор сейчас перекрыт Путлером", - сказал Гайдай.

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Напомним, на территории Беларуси, в семи километрах от украинской границы, заметили военную технику. На ней изображены национальные флаг РБ, а также опознавательный знак – красный квадрат.

Отметим, накануне источники OBOZREVATEL заявили, что угроза наступления вражеских войск с территории Беларуси оценивается как высокая. Согласно прогнозам, это может произойти на Волынском направлении. В то же время отмечается, что Силы обороны Украины готовы дать отпор врагу.

Также по этому поводу высказался советник главы МВД Вадим Денисенко. Он считает тревожным сигналом тот факт, что власти РБ отозвали всех своих дипломатов из Украины.

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