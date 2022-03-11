"Это будет мировой коллапс": пленные летчики-оккупанты заявили, что не верят в ядерные планы Путина

Лилия Рагуцкая
Общество
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'Это будет мировой коллапс': пленные летчики-оккупанты заявили, что не верят в ядерные планы Путина
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Пленные пилоты оккупационной армии боятся начала ядерной войны. Но они уверены, что Путин лишь пугает мир применением ядерного оружия.

Об этом пленные оккупанты заявили во время пресс-конференции в Киеве 11 марта.

"Это будет мировой коллапс, мировая война, это даже страшно представить, это будет война контитнентами", - заявил командир авиационной эскадрильи из Крыма Алексей Головинский.

По его мнению, Путин шантажирует мир "ядерной кнопкой", но скорее всего - не решится ее нажать.

"Я хочу быть уверен, я уверен, что такого не произойдет, потому что это такое оружие, настолько массовое и разрушительное, что его использование не будет смысла для того же Путина. А вот попугать и напомнить о наличии такой кнопки - это продолжается", - считает Головинский.

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Еще один военнопленный, штурман 1-й авиационной эскадрильи Алексей Козлов подчеркнул: решение Путина применить ядерное оружие означало бы конец существования человечества. И, по его мнению, в Кремле это осознают тоже.

"Любой, кто применит оружие, не будет победителем, не будет просто населения планеты, все это понимают, это оружие сдерживания и запугивания", - убежден он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что попавший в плен российский летчик признал, что понимал, что бомбил на Харьковщине жилые дома, а не военные объекты.

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