''Эти ублюдки забрали у тебя жизнь, выпустив снаряд из танка'': украинка тронула сеть рассказом о 13-летнем сыне, убитом оккупантами

Мать убитого оккупантами 13-летнего мальчика растрогала сеть рассказом о потере сына. Ростислав Пичкур погиб 28 февраля 2022 года в селе Бузово Киевской области.

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"Эти ублюдки забрали у тебя жизнь, выпустив снаряд из танка", – написала Марина Пичкур в своем Facebook. Семья мальчика попала под обстрел войск РФ, когда бежала в лес от обстрелов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На глазах у родных вражеский танк выстрелил в мальчика. Он получил тяжелые травмы, а снаряд застрял в его теле. Ростислав умер мгновенно.

"Почти двое суток осколок снаряда был в тебе. Я благодарю военных, которые вытащили снаряд из тебя и дали нам возможность похоронить тебя целеньким. Ростенька, я никогда не забуду последнюю ночь в подвале. Твое дыхание.... Господи Боже, как это страшно и больно", – написала Марина.

Более суток после гибели мальчика семья на двух авто скрывалась в лесу от обстрелов. Одну из машин оккупанты взорвали – там сгорели все документы. В другой было выбито стекло.

Марина пыталась связаться с волонтерами, но они не могли рисковать, чтобы эвакуировать людей. В итоге семье пришлось на уцелевшем авто самостоятельно вывезти тело Ростислава вместе со снарядом. Семью встретила полиция, которая помогла доехать до безопасного места.

Ростислав Пичкур родился 5 июля 2008 года. До войны он учился в 7-Б классе специализированной школы № 14 им. С.Ф. Грушевского в Киеве.

"Активный, жизнерадостный, светлый мальчик, который жил, вдыхал каждый миг жизни полной грудью, радовал своих близких и друзей, мечтал… Дети не умирают – они становятся ангелами и смотрят на нас с небес!" – рассказали в учебном заведении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец рассказал, как оккупанты убили его жену и детей, когда семья пыталась эвакуироваться из Бучи. Сам мужчина был ранен. На Киевщину они переехали в 2014 году, спасаясь от "русского мира".