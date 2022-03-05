'Эта война нужна только Путину': пленный российский оккупант призвал россиян остановить войну против Украины

На пресс-конференции пленный кремлевский военный призвал сограждан остановить кровопролитие в Украине. Чтобы посмотреть видео, скрольте новость до конца.

Оккупант отметил, что дезертирам, отказывающимся выполнять приказы и продолжать наступление, грозит расстрел. Он делится историей, как один из солдат попытался вернуться домой, но командир силой затащил его в машину и заставил остаться.

"Эта война не нужна ни Украине, ни России. Она нужна, скорее всего, только президенту. Я не знаю, для каких целей", - говорит военный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пленный российский летчик, бомбивший Чернигов, признался, что он понимал куда и по кому бросает бомбы.

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