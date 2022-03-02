"Эта крепость стоит уже 1000 лет, пережила не одну орду": жители Каменец-Подольска обратились к оккупантам. Видео
Жители Каменец-Подольска записали видеообращение к российским оккупантам. Они заявили, что Каменец-Подольская крепость стоит уже 1000 лет и будет стоять.
Соответствующий ролик опубликовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В нем снялись жители Каменец-Подольска и исторического региона Подолье.
"Эта крепость нерушимо стоит уже 1000 лет. Пережила не одну орду. Выстояла она - выстоим и мы! Слава нации! Смерть врагам! Русский военный корабль, иди нах.й!" - заявили украинцы.
Отметим, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал утреннюю сводку потерь оккупантов. В частности, сказано, что Россия в войне против Украины потеряла 5840 солдат.
В то же время, как сообщают источники OBOZREVATEL, Министерство обороны Российской Федерации во внутреннем отчете указало, что безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ составляют 7688 человек.