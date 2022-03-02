'Эта крепость стоит уже 1000 лет, пережила не одну орду': жители Каменец-Подольска обратились к оккупантам. Видео

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Жители Каменец-Подольска записали видеообращение к российским оккупантам. Они заявили, что Каменец-Подольская крепость стоит уже 1000 лет и будет стоять.

Соответствующий ролик опубликовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В нем снялись жители Каменец-Подольска и исторического региона Подолье.

"Эта крепость нерушимо стоит уже 1000 лет. Пережила не одну орду. Выстояла она - выстоим и мы! Слава нации! Смерть врагам! Русский военный корабль, иди нах.й!" - заявили украинцы.

Отметим, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал утреннюю сводку потерь оккупантов. В частности, сказано, что Россия в войне против Украины потеряла 5840 солдат.

Видео дня

В то же время, как сообщают источники OBOZREVATEL, Министерство обороны Российской Федерации во внутреннем отчете указало, что безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ составляют 7688 человек.