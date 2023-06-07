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Эстония получила от Фонда "Все для Победы" многочисленные благодарственные письма от украинцев

Мария Шевчук
Общество
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Эстония получила от Фонда 'Все для Победы' многочисленные благодарственные письма от украинцев

Благотворительный фонд "Все для Победы", который последние полтора года является логистическим партнером эстонского фонда Slava Ukraini, поделился с коллегами подробной информацией о совместной деятельности.

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Украинские волонтеры поблагодарили эстонский народ за системную помощь, проинформировали о текущей работе по помощи ВСУ и гражданскому населению, а также о дальнейших планах. Фонд "Все для Победы" также поделился с партнерами многочисленными благодарственными письмами от военных подразделений, фото- и видео-материалами передачи помощи и отчетными документами.

Подробный отчет от фонда "Все для Победы" касается реализованных масштабных проектов по передаче фуд-боксов, включавших также одеяла и подушки, легковых и грузовых автомобилей, а также микроавтобусов, переоборудованных под полевые кареты скорой помощи и проекта, в рамках которого украинским защитникам было передано 2300 комплектов военной формы образца НАТО.

В фонде Все для Победы уверены, что переданные по собственной инициативе украинские отчетные материалы позволят объективно провести аудит работы Slava Ukraini и представить общественности Эстонии и Украины всеобъемлющий отчет, основанный на всех данных.

"От имени всех украинцев, получивших гуманитарную и милитарную помощь в рамках нашего сотрудничества с фондом Slava Ukraini, я искренне благодарю эстонского народа! Подчеркну, что мы работаем прозрачно и ответственно, ведь осознаем насколько важна поддержка Украины нашими западными партнерами", – отметил основатель фонда "Все для победы" Геннадий Васьков.

В настоящее время фонд "Все для победы" вместе с неравнодушными партнерами прорабатывает новый заказ от Сил Специальных Операций: партию из шести беспилотных летательных аппаратов, которые сделают врагу хорошую "бавовну". Стоимость одного БПЛА составляет от 16 до 20 тысяч долларов в зависимости от комплектации.