Есть угроза взрыва: ситуация на отключенной от электроснабжения ЧАЭС остается опасной

Ситуация на отключенной от электроснабжения ЧАЭС, которую временно захватили российские оккупанты, остается опасной. Отсутствие энергоснабжения может привести к взрыву, пожару и распространению радиации.

Электричество нужно станции для того, чтобы работали насосы для бассейна и системы вентиляции. Если они долго не будут функционировать, появится угроза взрыва, объяснила Ольга Кошарная, член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования, в эфире единого телемарафона.

Без вентиляции, которая не работает без электричества, при достижении определенного объемного процента водорода (его производство происходит из-за воздействия гамма-излучения на воду в отработавшей сборке) возможен взрыв и пожар.

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Работа насосов, которые постоянно подают воду в бассейн, также зависит от электричества. Как объяснила эксперт, когда в резервуарах останется всего 25% от первоначального уровня, запустится цепная ядерная реакция.

Кошарная отметила, что сотрудники компании Укрэнерго готовы подать на атомную станцию электроэнергию, однако российские оккупанты этому препятствуют. Они не пропускают работников Укрэнерго и стреляют над головами рабочих ЧАЭС.

По словам эксперта, в первую очередь в случае взрыва пострадают жители Беларуси и Украины, частично облако радиации может распространиться и на Россию, а если ветер будет северо-восточного направления, то затронет и европейские страны.

Она также подчеркнула: то, что происходит в Зоне отчуждения и вокруг Запорожской АЭС – вопиющее нарушение международной конвенции по борьбе с актами ядерного терроризма.

"Действия России подпадают под определение преступления согласно 2 ст. настоящей Конвенции", – подчеркнула Кошарная. Кроме того, страна-оккупант нарушила конвенцию о физической защите ядерных материалов и международную конвенцию по борьбе с захватом заложников, поскольку работники захваченных электростанций стали заложниками.

Напомним:

вечером 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Персонал, по сути, оказался в заложниках оккупантов. 26 февраля стало известно, что оккупанты провели имитацию воздушного боя над Чернобыльской зоной.

в ночь на 4 марта оккупационные войска РФ обстреляли Запорожскую АЭС и взяли ее сотрудников в заложники. В учебно-тренировочном корпусе возник пожар и быстро был ликвидирован. Утром того же дня президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, в котором призвал Европу проснуться. 5 марта стало известно, что управление Запорожской АЭС вернули в руки украинцев, но оккупанты контролируют периметр.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Украины заявил, что угроза обстрелов украинских атомных электростанций российскими оккупантами превышает угрозу удара любой ядерной ракетой. Мировое сообщество должно действовать немедленно.

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