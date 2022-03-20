"Есть танчик!" Украинские военные прицельно уничтожили российскую технику. Видео удара

В сети показали, как украинские защитники уничтожили очередной вражеский танк. Метко сработали операторы противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

Соответствующие кадры были опубликованы в Facebook Генерального штаба ВСУ. Там отметили, что Сухопутные войска ВС Украины и Территориальная оборона продолжают уничтожать российских оккупантов.

"Рубрика #єТАНЧИК", – подписали в ВСУ яркие кадры.

Видео дня

Напомним: подразделение Национальной гвардии ''Азов'' показало, как героически ныне обороняет Мариуполь от оккупантов из России. Бойцы уничтожили очередную порцию рашистских военных. На опубликованных кадрах видно, как бойцы уничтожили танки противника с буквой 'Z'.

Недалеко от села Карасовка в Харьковской области полицейский и военный ВСУ уничтожили три вражеских танка. Вражеская техника была уничтожена с помощью противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Как сообщал OBOZREVATEL, за день 19 февраля защитники Украины на восточном направлении ликвидировали более 150 российских оккупантов. Также вражеская армия потеряла десятки единиц боевой техники. В частности, на Донецком направлении были уничтожены 5 танков, 6 БМП, 4 единицы автомобильной техники, а также 1 БПЛА типа "Орлан". А защитники Мариуполя уничтожили 1 танк, 2 БТР врага и один самолет, тип которого еще уточняется.

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