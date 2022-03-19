Еще пять автобусов с мариупольцами прибыли в Запорожье – Офис президента

В Запорожье прибыли 5 автобусов с мариупольцами, которые смогли добраться до Бердянска. Это около 500 человек.

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. "Тех, кто хочет сразу продлить эвакуацию, отправят на вокзал", - отметил он. Желающих отдохнуть размещают в детских садах, и они продолжат эвакуацию позже.

В субботу утром Тимошенко также сообщил о гуманитарных коридорах эвакуации, которые будут работать 19 марта. Среди них – коридор по маршруту Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье. Коридор открыт для личного автотранспорта.

Видео дня

"В Мангуше всем мариупольцам, которые выходят из города, оказывается необходимая помощь. Организован подвоз людей автобусами в Бердянск", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.