Ермак объяснил, что нужно Украине для окончательной победы в войне с Россией

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, чего пока не хватает Украине для победы в войне с Россией. Он убежден, что ситуацию кардинально может переломить более активные поставки западными партнерами вооружения для украинского войска.

"Нам необходимы истребители и системы ПВО, чтобы закрыть наше небо. Нужно тяжелое оружие и дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, боевые дроны – и как можно скорее", - убежден руководитель ОПУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 13 стран подписали заявление о срочной модернизации ПВО Украины. Неотложную помощь Украине в защите от российских бомбардировок и ракет поддержали Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США.

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