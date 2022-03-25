Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к консенсусу на переговорах: Кулеба выступил с уточнением

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Россия якобы пришли к консенсусу по большинству пунктов переговорного процесса. Однако, по его словам, самыми сложными остаются два вопроса – Крым и Донбасс.

Турецкий президент отметил, что российская и украинская делегации якобы добились успехов касательно четырех пунктов. Об этом сообщает издание Milliyet.

По мнению Эрдогана, стороны нашли консенсус касательно нейтрального статуса Украины. В частности, во время переговоров обсуждался отказ Украины от вступления в НАТО. Также президент Турции заявил, что на переговорах обсуждался статус русского языка и по нему сторону тоже якобы сошлись в единое мнение. Остальные два вопроса переговорного процесса касаются демилитаризации Украины и выработке системы гарантий безопасности.

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Впрочем, Эрдоган подчеркнул, что самыми сложными остаются вопросы Крыма и Донбасса. Однако он назвал хорошим шагом предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении референдума, на котором будет определен статус этих территорий.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов нет никакого консенсуса между Украиной и Россией. Кроме того он отметил, что классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов некорректна. Кулеба подчеркнул, что в подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов.

"Украина будет продолжать диалог с Турцией и другими заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле. Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках", – добавил Кулеба.

Вместе с тем глава МИД объяснил, что переговорный процесс идет очень тяжело. Кулеба заверил, что украинская делегация заняла сильную позицию, и от своих требований не отказывается. Он напомнил, что прежде всего Украина настаивает на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на переговорах между Украиной и РФ наблюдается сближение позиций по четырем из шести основных пунктов. Однако некоторые критически важные моменты должны обсуждать лично президенты государств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы компромиссов на переговорах с Россией будут вынесены на всеукраинский референдум. Они касаются, в частности, гарантий безопасности, а также временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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