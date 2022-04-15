Энергетики заживили основную подстанцию Ирпеня – Минэнерго

Энергетики ДТЭК возобновили работу ключевой подстанции Ирпеня, от которой питается подавляющее большинство потребителей города.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Теперь, когда города освобождены от захватчиков, возобновление электроснабжения пойдет гораздо быстрее. С 8 апреля в Ирпенском районе было восстановлено более половины сетей 10 кВ. Несколько часов назад была подключена ключевая ирпинская подстанция, от которой питается подавляющее большинство потребителей города", - сказал он. .

Галущенко поблагодарил за работу местное облэнерго – ДТЭК Киевские региональные электросети.

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"Мы пообщались с представителями местного облэнерго. Специалисты компании (ДТЭК Рината Ахметова, – прим.) восстанавливали линии электропередач даже под обстрелами, рискуя своей жизнью. Это было крайне важно для всех, кто скрывался в подвалах от российских палачей", – отметил Галущенко.

Министр сообщил, что сейчас продолжаются работы по восстановлению распределительных сетей и в первую очередь происходит заживление объектов критической инфраструктуры.

Также он выразил благодарность западным партнерам Украины за предоставленное оборудование для ремонта электросетей.

"Я очень благодарен нашим международным партнерам, ведь сейчас мы получаем от них много помощи - оборудование, кабели и т.д. В том числе и благодаря этой помощи наши энергетики смогут в кратчайшие сроки восстановить сети и вернуть свет в дома украинцев", - подытожил Галущенко.