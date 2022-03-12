Энергетики за сутки вернули свет в 7000 домов в Киевской области - ДТЭК

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За минувшие сутки, 11 марта, аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 7 000 семей в Барышевском, Броварском, Киево-Святошинском и Вышгородском районах Киевской области.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети Рината Ахметова.

"Электромонтерам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет в населенные пункты Вышгородского района: Демидов, Новые Петровцы, Старые Петровцы, Лютеж. результате повреждения трансформаторных подстанций из-за боевых действий. В Броварском районе вернули свет в село Заря. В Барышевке после ночного ракетного удара оперативно восстановили свет 120 семьям", - отмечают в компании.

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Всего в течение 11 марта свет был возвращен для около 7 000 семей. Однако 2000 семей из-за ночных обстрелов оккупантов снова оказались без света.

"Без света остаются жители более 553 населенных пунктов в Киевской области. Ситуация осложнена активными боевыми действиями. Тридцать аварийных бригад непрерывно работают уже шестнадцать суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, пострадавших из-за боевых действий", - отмечают в ДТ.

Чтобы проводить ремонты, компания сотрудничает с Территориальной обороной и Вооруженными силами Украины для получения доступа к местам повреждений.