Энергетики за день вернули свет 13 тысячам семей в Донецкой и Киевской областях - ДТЭК

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За минувшие сутки аварийные бригады энергетиков вернули свет для 13 400 домохозяйств в 14 городах и селах Донецкой области и Киевской области.

Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

"Удалось частично или полностью вернуть свет в Красногоровку, Железное, Авдеевку, Святогорск, Новый Труд, Даченское, хутор Соленое, Новопавловке, Зеленое, Луганское, Богородичное, Долину, Адамовку, Мазановку, Краснополье в Донецкой области. Всего - для 11 600 семей" , – сообщили в компании.

В Киевской области свет вернули в 1800 домов двух районов Киевской области, которые были обесточены из-за обстрелов оккупантов – Вышгородский и Киево-Святошинский район.

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"В этих районах не прекращаются обстрелы российских оккупантов и разрушение инфраструктуры, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать свет в одни и те же населенные пункты", - сообщили в компании.

Без света остаются более 190 населенных пунктов в Донецкой области. Еще 499 населенных пунктов частично или полностью обесточены в Киевской области.

Основные повреждения – в Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском, Киево-Святошинском районах.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", - сообщили в ДТЭК.

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