Энергетики вернут свет в освобожденные от оккупантов пригороды Киева уже в ближайшие дни – ДТЭК

Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК готовы приступить к возобновлению электроснабжения в освобожденных от российских оккупантов городах и селах Киевской области.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Большое количество населенных пунктов было уволено нашими защитниками. Мы планируем начать возобновление электроснабжения. Где-то день-два и мы начнем заживлять населенные пункты в достаточно больших объемах", - сказал он.

Как он отметил, сейчас маршруты по восстановлению сетей проверяют саперы, чтобы энергетики могли безопасно провести работы.

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Сахарук добавил, что в преддверии ремонтных бригад удалось зайти на некоторые участки поврежденных сетей. В некоторых местах линии электропередачи полностью разрушены.

ДТЭК вместе с ВСУ и органами местного самоуправления определяют приоритетные места, где следует в первую очередь начать проведение ремонтных работ по восстановлению электроснабжения, пояснил Сахарук.