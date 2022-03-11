Энергетики получили спутниковые терминалы Starlink Илона Маска – ДТЭК

Энергетики ДТЭК получили 50 терминалов спутникового интернета Starlink для поддержания работы электросетей и оперативного восстановления электроснабжения пострадавших от войны регионах.

Об этом говорится в сообщении компании.

"На борьбу с агрессором сегодня стал весь цивилизованный мир, Украина чувствует поддержку наших партнеров и международного сообщества. Чем дальше, тем большую поддержку мы получаем, которую закладываем в фундамент для победы Украины. Энергетики продолжают держать удар и оборону на своем фронте, чтобы обеспечить бесперебойную работу критической. инфраструктуры Украины" – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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Поставка терминалов в Украину организована компанией Илона Маска по просьбе Министерства цифровой трансформации.