Энергетики из Одессы приехали на помощь уволенным городам Киевщины – ДТЭК

Ремонтные бригады компании ДТЭК Рината Ахметова из Одесской области помогают киевским энергетикам возвращать свет в освобожденных от российских оккупантов городах Киевской области.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Мы пригласили наших коллег из Одесской области, энергетики приехали и помогают киевским коллегам. Сейчас пытаемся восстановить там, где можно быстро подать электричество, а также начинаем восстановление основных сетей электроснабжения", - сказал он.

Сахарук добавил, что энергетики ДТЭК начали осматривать повреждения в Буче и Ирпене, и смогут завтра после разминирования перейти к подготовительным работам.

По его словам, в настоящее время в Киевской области обесточены 487 населенных пунктов, это около 147 тыс. потребителей.

"Работы продолжаются, будем это количество уменьшать как можно скорее", – подчеркнул Сахарук.