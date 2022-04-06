Энергетики из Одессы приехали на помощь уволенным городам Киевщины – ДТЭК
Ремонтные бригады компании ДТЭК Рината Ахметова из Одесской области помогают киевским энергетикам возвращать свет в освобожденных от российских оккупантов городах Киевской области.
Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
"Мы пригласили наших коллег из Одесской области, энергетики приехали и помогают киевским коллегам. Сейчас пытаемся восстановить там, где можно быстро подать электричество, а также начинаем восстановление основных сетей электроснабжения", - сказал он.
Сахарук добавил, что энергетики ДТЭК начали осматривать повреждения в Буче и Ирпене, и смогут завтра после разминирования перейти к подготовительным работам.
По его словам, в настоящее время в Киевской области обесточены 487 населенных пунктов, это около 147 тыс. потребителей.
"Работы продолжаются, будем это количество уменьшать как можно скорее", – подчеркнул Сахарук.