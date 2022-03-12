Ему прочили блестящую карьеру: в боях за Украину погиб командир роты морпехов. Фото

В боях за Украину против российских оккупантов погиб командир роты морпехов Павел Сбитов. Украинскому защитнику было 27 лет.

Об этом сообщает издание Армия.inform. Павел Сбитов, уроженец Львовской области, был яркой личностью и талантливым офицером.

Его военная карьера началась, когда ему было пятнадцать лет. Парень учился в Военном лицее имени Героев Крут, позже поступил на факультет боевого применения войск в Академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове.

После выпуска его отправили в морскую пехоту – в 503-й батальон. И сразу на передовую на Донбассе. В 2016-м подразделение Сбитова удерживало мариупольское направление.

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В следующем году Павла назначили командиром роты. И он вывел это подразделение в лучшие, добыв со своими морпехами первое место в конкурсе на лучшее однотипное подразделение ВСУ.

Его собратья были уверены, что мужчина сделает блестящую карьеру и обязательно станет генералом.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате вражеского авиаудара погибла депутат Балаклейского горсовета Марина Осипенко. Атака российских кафиров состоялась в селе Милова вечером в четверг, 10 марта.

Напомним, чемпион Украины по кикбоксингу и серебряный призер Кубка мира Евгений Звонок погиб в Чернигове после обстрела российских войск. 22-летний атлет защищал родной город в составе территориальной обороны и в момент авиаудара находился в местной школе №14.

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