Во Львове внезапно умерла 42-летняя депутат, вдова Героя АТО

Во Львове в пятницу, 26 марта, неожиданно умерла Елена Пасевич – 42-летняя депутат горсовета от "Европейской солидарности", преподаватель Львовского института банковского дела.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый. "Молодая, любящая мама, вдова Героя АТО, волонтер, активная защитница интересов участников боевых действий, депутат городского совета. Соболезнования всем родным и близким", – написал он.

Как передает ZAXID.NET, предварительной причиной внезапной кончины Пасевич стал обрыв тромба. Медики скорой помощи приехали на вызов в 19:20, но смогли лишь констатировать смерть.

Женщина родилась 4 августа 1978 во Львове. У нее осталась 7-летняя дочь и 24-летний сын.

В августе 2014 года ее муж, старший лейтенант ВСУ Иван Пасевич (позывной "Батя"), погиб во время обстрела возле села Красное на Луганщине. Когда противник вел огонь из "Града", мужчина своим телом закрыл от взрыва двух сослуживцев, благодаря чему они остались живы.

После смерти супруга женщина стала советницей городского головы по вопросам участников АТО/ООС и членов их семей. Она активно занималась волонтерской помощью военным. В 2015 году стала депутатом городского совета от "Самопомочі".

Из-за политических противоречий в мае прошлого года она покинула фракцию вместе с четырьмя своими коллегами, а в октябре вновь стала депутатом горсовета – на этот раз по списку "ЕС".

Пасевич также была доцентом кафедры экономики Львовского института банковского дела.

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