Умирают дома, но "забили" на карантин: COVID-19 ударил с новой силой по Одесской области

Одесская область в начале апреля зафиксировалась на втором месте по распространению коронавируса в Украине, хуже статистика лишь в Киеве. В регионе высокая смертность от инфекции, а в больницах, как и раньше, катастрофически не хватает мест и кислорода.

Волонтеры бьют тревогу и сообщают, что в госпитали не берут даже тяжелых пациентов, ведь их просто некуда класть. Но местная власть продолжает рапортовать о том, что ситуация якобы под контролем.

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Больницы загружены, кислорода не хватает

В городской администрации Одессы говорят, что в больницах осталось всего около 30 свободных коек для пациентов с COVID-19. При этом примерно 2/3 всех инфицированных, которые там лежат, находятся в тяжелом состоянии.

"Вы же видите, что это такой тяжелый вирус. И министр Степанов об этом говорил, что это очень заразный штамм. Такая ситуация со смертностью и заболеваемостью не только у нас, а по всей Украине. Больницы принимают пациентов в силу своих возможностей. А поступают люди в возрасте 65-70-80 лет, с патологиями. Они умирают не от вируса, а от последствий", – говорит OBOZREVATEL руководитель пресс-службы Одесской администрации Наталья Мальцева.

Статистика: количество заболевших COVID-19 в Одесской области СНБО

Статистика: количество умерших от COVID-19 в Одесской области СНБО

Однако одесский волонтер из благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова рассказывает OBOZREVATEL, что на самом деле мест в больницах Одессы просто нет.

"Я сегодня не смогла найти место в больнице для пациента с сатураций 75. Мест нет. Пусть они скажут, 36 свободных мест – это просто койки, без кислорода? Они полностью провалили подготовку и организацию борьбы с коронавирусом. Нет коек, нет кислорода, нет медиков, нет анестезиологов, ничего нет!"– возмущается Катерина.

Фонд предоставляет в пользование кислородные концентраторы для людей, которые в них нуждаются. Раньше волонтеры привозили концентраторы жителям, которые выписались из больницы, но были еще кислород зависимыми. Теперь же они вынуждены привозить аппараты пациентам прямо в больницу. В противном случае их просто не возьмут на лечение – койки с кислородом в Одессе давно закончились.

В Одессе людей умирать оставляют дома

Об этом Катерина рассказала и главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко. После этого в Одессе побывала комиссия, которая пересчитала кислородные койки и выяснила, что отчеты чиновников неправдивы.

"Надеюсь, что теперь хоть одесситы поймут, что ситуация в больницах не такая радужная, как это пытались представить власти. И подумают, стоит ли надевать маску и ездить в переполненном транспорте", – говорит Ножевникова.

Людей оставляют умирать дома

Недавно в одесской больнице №8 произошла авария и ночью в учреждении отключился свет, из-за чего в реанимации умерли некоторые пациенты. О такой ситуации в соцсети сообщила Анастасия Москаленко, потерявшая дедушку в результате такого ЧП.

В больнице факт отключения света подтвердили, но заявили, что пациенты якобы умерли по другим причинам.

"Дедушку похоронили 2 апреля. В ту ночь не было света, а в 7 утра нам сообщили, что дедушка умер. Мы считаем, что это произошло из-за отсутствия света и кислорода. Дедушка был на поточном кислороде, без него он не мог", – сказала OBOZREVATEL Анастасия.

Также в последних числах марта в больницах Одессы отказались принять на лечение 83-летнюю Ольгу Арсеньевну. Не взяли и 71-летнего Владимира Владимировича с сатурацией 72%. По словам Ножевниковой, отказали в приеме и еще 32 одесситам. Причина все та же – мест нет.

Ольгу Арсеньевну не приняли в Одессе в больницу Facebook Катерины Ножевниковой

Facebook Катерины Ножевниковой

Facebook Катерины Ножевниковой

Волонтер уверена, что цифры по смертности от коронавируса в городе занижены. Ведь люди с низкой сатурацией остаются дома, много среди них пожилых. И когда они умирают, вряд ли им пишут диагноз COVID-19.

Одесситы продолжают нарушать карантин

В тоже время заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев считает, что главная причина высокой заболеваемости в регионе – несоблюдение людьми санитарно-защитных норм.

"Вот посмотрите, если в школе, в классе кто-то заболел, то приходит санэпидемслужба, детей изолируют, в результате никто больше не болеет. У нас же люди не носят маски, ездят в переполненном транспорте, ходят на рынки, в магазины. Не хотят сидеть дома, ездят в офисы, потому что им скучно. Нет осознания того, что происходит. Хотя мы постоянно об этом говорим, есть все в интернете, просвещаем. Но люди все равно поступают по-своему", – говорит Дементьев.

Волонтеры также отмечают, что, помимо бездействия местной власти, одной из ключевых причин печальной статистики является человеческая безалаберность. "Люди просто забили на карантин и меры безопасности", – говорит Ножевникова.

Одесситы не одевают маски в маршрутках, а водители не обращают внимания. "Если я буду соблюдать все правила, то за смену ничего не заработаю. Пусть либо вообще останавливают движение, либо я буду возить как и раньше", – считает водитель Павел из Одессы.

Также, несмотря на запреты, подпольно работают некоторые рестораны, клубы и спортзалы. Чтобы туда попасть, нужно позвонить и договориться. Информацию подобного характера местные жители ищут в социальных сетях.