Экс-заместитель командующего Воздушными Силами – россиянам: вы становитесь пособниками тирана и участниками преступлений против человечества. Видео

Экс-заместитель командующего Воздушными Силами Аркадий Вашутин призвал российских военных и народ этой страны не становиться пособниками преступлений против украинцев. Он сказал, что путинский режим скоро падет, а россияне своим молчанием допускают убийство украинцев и будущего России.

На своей странице в Facebook в субботу, 5 марта, Вашутин опубликовал видеообращение. Он сказал, что смотреть, как российские вооруженные силы расстреливают из артиллерии и авиации граждан Украины, детей, женщин и стариков, больно и страшно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Бомбят русскоязычные города – Николаев, Херсон, Мариуполь, Бердянск, Одессу. Воюют с народом Украины, не с Вооруженными силами. Хочу обратится к вашему благоразумию: путинский режим падет, а вам будет больно и стыдно смотреть украинцам в глаза. Вы с болью будете осознавать, что вы – участники убийства украинского народа", – сказал он.

Видео дня

Вашутин призвал сказать "нет" тем, кто хочет крови украинцев. "Своим молчание вы становитесь пособниками выжившего из ума тирана, участниками тяжелейших преступлений против человечества. Не убивайте будущее Украины, не убивайте будущее России!" – отметил экс-заместитель командующего Воздушными Силами.

Он также рассказал, что сам родился в российском городе Новосибирск, а образование получил в Ейском высшем военном авиационном училище летчиков. Он объяснил россиянам, что в Украине никого не нужно спасать, что никого тут не притесняют за русский язык.

"Украина для меня стала родным домом и для тысячи таких же россиян. За три десятилетия никто ни разу меня не упрекнул, что я разговариваю на русском языке и что у меня есть родственники и друзья в России. Сказки про бандеровцев и националистов, которые, как вам рассказывали, притесняли русских, вызывали смех. Но после 2014 года, после оккупации части Украины, стало не до смеха", – добавил военный.

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