Эксперты заявили о замалчивании экологических проблем: на первый план выходят популистические и манипулятивные темы

В преддверии глобальной климатической конференции в британском Глазго в ООН опубликовали свежее исследование, показывающее: несмотря на спад промышленного производства во время пандемии, уровень содержания СО2 в атмосфере увеличивается. Более того, по данным Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа в атмосфере за последний год была рекордной.

Все эти проблемы сложны и по большей части умалчиваются экспертной средой, признают экологи, сообщает "5 канал". На первый план выходят более популистские и манипулятивные темы, которые приносят выгоду псевдо активистам и превращаются в террор против предприятий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В Украине больше экологических проблем в агросекторе относятся к истощению земель, к хищническому использованию химических удобрений, которые загрязняют не только плодородный слой земель, но и воды, которые вообще уничтожают водные ресурсы", – отметил вице-президент института Горшенина Алексей Лещенко.

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По словам экологического аудитора Ивана Паламарчука, экотеррористы действуют очень манипулятивно: используют экотематику как важную, чувствительную для населения и действуют в интересах третьих лиц.

Заодно реальные экологические угрозы, связанные с производством продовольствия, будут только расти. А учитывая их опасность для человеческого здоровья, подчеркивают экологи, с их решением нельзя медлить.