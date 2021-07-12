Эксперты рассказали, что может влиять на повышение производительности труда

Ученые сообщили, что смех на рабочем месте может повышать производительность труда у работников. Однако есть условие – радость должна быть искренней.

Для эксперимента работникам включали комедийные фильмы. Это повысило их рабочую производительность на 12%, повідомила CNBC.

По словам одного из авторов исследования, смех ускоряет работу мозговых сетей – это помогает лучше фокусироваться и повышает продуктивность. В итоге человек за час сможет выполнить тот объём работ, на который у другого уйдёт час и 20 минут.

‘Если заставить себя рассмеяться, то это может вызвать схожий эффект, но он будет гораздо менее выражен, чем при естественном смехе", – рассказал Дэниел Сгрой, профессор экономики Уорикского университета.

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Учёны пояснили, что действия, которые провоцируют выработку эндорфинов, усиливают чувство причастности. Смех на работе – это самый простой способ укрепить связи и снизить стресс.

Кроме этого, как подчеркнули исследователи, смех помогает снижать уровень гормонов, отвечающих за тревогу и стресс, – к ним относятся адреналин и кортизол.

"Во время смеха высвобождается большое количество эндорфинов, которые являются обезболивающим для организма", – добавили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты отмечают позитивный эффект от присутствия растений в офисных помещениях. У людей повышается производительность труда, они становятся более стрессоустойчивыми и реже испытывают нервные потрясения, сообщили медики.